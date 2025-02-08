"Сити" с трудом прошел "Лейтон Ориент" в Кубке Англии
"Манчестер Сити" вышел в 5-й раунд Кубка Англии, с огромным трудом переиграв "Лейтон Ориент" из третьего дивизиона — 1:2.
Болельщики, успевшие к раннему началу матча, были вознаграждены шедевральным голом. Подхватив мяч недалеко от центральной линии поля, Джейми Донли немедленно пробил, а снаряд попал в штангу, отскочил в Штефана Ортегу и оказался в воротах "Сити" — 1:0.
Остаток первого тайма прошел в непрекращающихся атаках "горожан". Было ощущение, что гол гостей назревает, однажды хозяева выстояли до перерыва, однажды вынеся мяч с линии ворот, причем сделал это все тот же Донли.
Однако вскоре после начала второго тайма "Сити" все же сравнял счет. Рико Льюис пробил с дистанции, мяч срикошетил от вышедшего на замену Абдукодира Хусанова и залетел в ворота — 1:1.
"Сити" не хотел доводить дело до экстра-таймов и, возможно, серии пенальти. "Горожане" оказывали давление, хотя временами оставляли свободное пространство позади.
Гости рисковали, но все-таки были вознаграждены за риск. На 79-й минуте Джек Грилиш сделал заброс в штрафную, а Кевин Де Брюйне опередил голкипера и ногой протолкнул мяч в ворота — 1:2.
В концовке "Сити" сосредоточился на удержании своего преимущества и с задачей справился. Хоть и со скрипом, но "горожане" все-таки вышли в 5-й раунд Кубка Англии.
"Лейтон Ориент" — "Манчестер Сити" — 1:2 (1:0)
Голы: Ортега 16 — Хусанов 56, Де Брюйне 79.
"Манчестер Сити": Ортега, Льюис, Рейс (Хусанов 45), Диаш (Стоунс 45), О'Райли (Де Брюйне 72), Гонсалес (Силва 22), Гюндоган, Макати (Фоден 72), Савиньо, Грилиш, Мармуш.
08.02.2025 17:15
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Последние комментарии:
Я за шестидолларовым винишком, сегодня пенсы должны нас потешить.
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бабца, когда ты кавусю на дерибасовской пить будешь, а? пигорёк, за базар поясни свой кучерявый
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Ребят, кто бабцу сегодня попустил особенно больно? Почему её сегодня так бомбить?
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Хусанов четко положил))
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Че тут, гигачелюга всё попускает бедную, престарелую армянскую любительницу танцевать гачибази? Ну, значит, пора звать ручного дара мурада (раз яночку посадили за попытку сделать ножки гриль из своего деда), сыночку биталю, жирную кучерявую тёщу пту-150кг, да приёмного носача, пока отчим его не забрал себе на ночь.
И всей дружной шерстяной семьёй готовиться к матчу Золси.
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Манки вчера тоже с трудом одолели, с помощью судьи
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Отчим здесь? Буду сейчас опускать!
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Вот Мити говнеца накупили на 180 лямов) Хужепенсов выступили в это ТО.
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бабца, кажется, вчера спрашивала. вот ватка пишет))))
Покровское направление на 08.02.25 — тревожные мысли вслух...
Как вы уже успели обратить внимание, наши части на протяжении последней недели вперед здесь практически не двигаются. Да, происходят небольшие подвижки в тактическом плане, но в целом ситуация «стоит явно на паузе».
Между тем, переброска подразделений противника на данный участок за последние дни начинает напрягать. А еще напрягает то, что по отзывам парней, в последнее время артиллерия ВСУ работает нон-стоп и снарядов не жалеет.
Что, вместе с «переброской» на это направление генерала Драпатого и особой информационной важности данного района, говорит о том, что противник может попытаться провести здесь контрнаступление, с целью … разгрома нашей атакующей группировки.
Да, я не ошибся. Количество засветившихся здесь подразделений, а тем более их «качество» заставляет именно так думать.
Начну с БПЛА подразделений. Это 414-ый батальон БПЛА систем (знаменитые «Птахи Мадьяра», лучшие асы Геринга). Также здесь засветились батальон БПЛА «Хищники», отряд «Гостри Картузы» (командира которого на днях наши ребята обнулили) и рота «Черепа».
Такого количества классных дронщиков ВСУ еще никогда не собирали. Под стать им и артиллерийские части (которые, напомню, снарядов не считают). Это 15, 55 и 107 артиллерийские бригады.
Причем, первая считается в ВСУ особой, так как имеет на вооружении всегда самые тяжелые и мощные системы РСЗО. Вторая «ствольная». Третья «реактивная».
Под стать им и группировка (только засвеченная), которая расположилась фронтом от Надежденки до Чунишиного
5-я отдельная тяжелая механизированная бригада (в составе ее 2 танковых батальона «Леопардов» и 4 механизированных). А еще 59-я штурмовая, 32,42 механизированные и 425 штурмовой полк «Скала». Это только элитные.
Также здесь 151, 155 механизированные бригады. 2 и 3 бригады НГУ (причем 3-я «Спартан» очень крепкая и считается элитной).
Таким образом, суммарно здесь собрано условно 12 бригад (из них 3 артиллерийских), большая часть которых считается элитными. И их поддерживают ну уж очень много «элитных» БПЛА подразделений противника.
Думаю, уже очень скоро они попытаются нанести здесь свой удар (тем более, что и линия фронта здесь для нанесения такого удара очень удобная).
Кстати, на днях противник уже пробовал провести «разведку боем» в направлении Песчаного (и продолжает щупать наши позиции до сих пор).
То есть все пока говорит о том, что уже на днях здесь может развернуться грандиозное встречное сражение (как я это вижу, см. карту). От результата которого многое и будет зависеть.
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Ну че, залупульцы шерстяные. Этот день настал! День, когда играет лучший клуб Англии - Челси. Открываем своё шестидолларовое винцо, расклеиваем плакаты с Ван Бастеном, дарим цветы отчиму, да настраиваем ваши крапово-лиловые ипальники в 4к к просмотру матча Челси.
p.s. к сожалению, вынужден предупредить армянскую бабцу, что Мурдика в очечах и на стиличах не будет, в силу его несправедливой дисквалификации. Остальные же уродцы вроде разного рода носачей, лысечей и очкарей приглашаются к просмотру.
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