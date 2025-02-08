"Сити" с трудом прошел "Лейтон Ориент" в Кубке Англии

"Манчестер Сити" вышел в 5-й раунд Кубка Англии, с огромным трудом переиграв "Лейтон Ориент" из третьего дивизиона — 1:2.

Болельщики, успевшие к раннему началу матча, были вознаграждены шедевральным голом. Подхватив мяч недалеко от центральной линии поля, Джейми Донли немедленно пробил, а снаряд попал в штангу, отскочил в Штефана Ортегу и оказался в воротах "Сити" — 1:0.



Остаток первого тайма прошел в непрекращающихся атаках "горожан". Было ощущение, что гол гостей назревает, однажды хозяева выстояли до перерыва, однажды вынеся мяч с линии ворот, причем сделал это все тот же Донли.



Однако вскоре после начала второго тайма "Сити" все же сравнял счет. Рико Льюис пробил с дистанции, мяч срикошетил от вышедшего на замену Абдукодира Хусанова и залетел в ворота — 1:1.



"Сити" не хотел доводить дело до экстра-таймов и, возможно, серии пенальти. "Горожане" оказывали давление, хотя временами оставляли свободное пространство позади.



Гости рисковали, но все-таки были вознаграждены за риск. На 79-й минуте Джек Грилиш сделал заброс в штрафную, а Кевин Де Брюйне опередил голкипера и ногой протолкнул мяч в ворота — 1:2.



В концовке "Сити" сосредоточился на удержании своего преимущества и с задачей справился. Хоть и со скрипом, но "горожане" все-таки вышли в 5-й раунд Кубка Англии.



"Лейтон Ориент" — "Манчестер Сити" — 1:2 (1:0)



Голы: Ортега 16 — Хусанов 56, Де Брюйне 79.



"Манчестер Сити": Ортега, Льюис, Рейс (Хусанов 45), Диаш (Стоунс 45), О'Райли (Де Брюйне 72), Гонсалес (Силва 22), Гюндоган, Макати (Фоден 72), Савиньо, Грилиш, Мармуш.