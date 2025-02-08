Мареска: "Амугу не будет играть важную роль"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что не отводит хоть сколько-нибудь значимой роли своему новичку Матису Амугу в остатке сезона.

В заключительный день зимнего трансферного окна "Челси" приобрел Амугу у "Сент-Этьена" за 12 миллионов фунтов.



"Челси" отказался отправлять Амугу в аренду, сразу объявив, что Матис станет частью первой команды, однако 19-летний полузащитник едва ли сыграет много минут в остатке этого сезона.



"Матис того же возраста, что и Джош (Ачимпонг), Тайрик (Джордж), Марк Гиу, которые 2006 года рождения. Ему только 18, но раз они здесь, значит мы думаем, что они хороши и могут стать лучше".



"С Матисом это более-менее так. Мы увидели, что он является хорошим игроком, но ему нужно адаптироваться здесь, прибавить".



"Подписывая его, мы не думали, что он будет играть важную роль у нас. Причина этого — в возрасте. Мы подписали его, потому что считаем его хорошим игроком и думаем, что спустя некоторое время он сможет помогать нам", — цитирует Мареску Football.London.