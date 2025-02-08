Кейн отреагировал на слухи о возвращении в Премьер-Лиги
Нападающий "Баварии" Харри Кейн отреагировал на слухи о возможном возвращении в Премьер-Лигу.
На текущей неделе появилась информация о наличии в контракте Кейна пункта об отступных и о том, что клубы Премьер-Лиги следят за ситуацией Харри.
Например, в январе следующего года Кейн будет доступен для трансфера за 54 миллиона фунтов, однако 31-летний капитан сборной Англии отказывается спекулировать на эту тему.
"Я не хочу говорить об этом. Могу сказать, что я очень счастлив в "Баварии", — заявил Кейн Sky Sport Germany.
08.02.2025 16:00
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