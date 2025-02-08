Кин сомневается, что Рэшфорд заиграет в "Вилле"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин сомневается, что у нападающего Маркуса Рэшфорда получится заиграть в "Астон Вилле" на высоком уровне.

В заключительный день зимнего трансферного окна "Вилла" взяла Рэшфорда в аренду у "Юнайтед" до конца сезона с опцией выкупа.



Кин удивлен этим переходом и не понимает, как 27-летний англичанин сможет вернуть себе мотивацию, представляя более скромный по масштабу клуб, нежели "Юнайтед".



"Это грустно, но это назревало последний год или два. Ясно, что они (с Аморимом) не поладили".



"Странная вещь в том, что я ожидал его отъезда за рубеж ради нового приключения, но переход в "Астон Виллу" удивил меня. Если он перестал быть голодным до игры за "Юнайтед", то как он собирается играть за "Астон Виллу"?



"Когда ты перестаешь быть голодным игроком, это сложно вернуть. Нельзя сравнивать "Астон Виллу" с "Манчестер Юнайтед". Как он сможет быть голодным игроком там, если не был им в "Юнайтед"? — сообщил Кин в эфире ITV.