Слот: "Мы лучше и лучше используем своего 9-го номера"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот считает, что его команда научилась лучше использовать своего центрального нападающего.

Если к Слоту и были какие-либо претензии в этом сезоне, то они касались недостаточно эффективного использования Дарвина Нуньеса на острие атак.



Помимо Нуньеса, Слот также пробовал на этой позиции Диогу Жоту и Луиса Диаса, и Арне наблюдает прогресс в том, как нападающий, кто бы ни играл на этой позиции, взаимодействует с остальной командой.



"Думаю, мы в целом стали использовать 9-го номера лучше и лучше, чем, может быть, делали это в начале сезона".



"Это позитивная вещь от того, что вы играете больше матчей, больше тренируетесь вместе и — что тоже можно упомянуть — проводите больше собраний".



"Думаю, в начале сезона мы были весьма зависимы от своих вингеров, но я вижу, что мы начинаем все больше и больше использовать своего 9-го номера в ситуациях, когда мы должны его использовать".



"В результате этого наши игроки выходят на многообещающие позиции, и они обладают ровно таким же мастерством, как и наши вингеры".



"Поэтому, если вы выводите Жоту, Лучо (Диаса) или Дарвина на многообещающую позицию, они будут давать вам то, на что все мы надеемся, а это голы и результативные передачи", — цитирует Слота The Independent.