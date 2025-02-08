Гвардиола объяснил включение Родри в заявку на Лигу Чемпионов
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил свое решение добавить полузащитника Родри в заявку своей команды на Лигу Чемпионов.
Накануне стало известно, что "Сити" дозаявил Родри на плей-офф Лиги Чемпионов, и это породило слухи о том, что 28-летний испанец может вернуться в строй после травмы крестообразных связок колена раньше срока.
По словам Гвардиолы, он по-прежнему рассчитывает на возвращение Родри в следующем сезоне, но если это случится раньше, то будет бонусом.
"Я был бы счастлив достичь поздних стадий Лиги Чемпионов, и чтобы Родри мог помочь нам, но мысленно я рассчитываю на Родри уже в следующем сезоне".
"Возможно, он вернется раньше, это было бы хорошо для нас", — цитирует Гвардиолу ESPN.
08.02.2025 13:00
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