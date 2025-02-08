Слот надеется, что будет работать с Ван Дейком еще "долгое время"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот надеется, что его сотрудничество с защитником Виргилом Ван Дейком не прервется после окончания этого сезона.

После победы 4:0 над "Тоттенхэмом" в ответном полуфинальном матче Кубка Лиги в четверг вечером Ван Дейк, чей контракт истекает в конце сезона, заявил, что "не имеет представления", каким будет его будущее.



На своей пресс-конференции в пятницу Слоту пришлось коснуться этой темы, и Арне дал ясно понять, что рассчитывает на заключение нового контракта со своим соотечественником.



"Виргил заслуживает каждый комплимент, который он получает. Он выдающимся образом выступал за этот клуб много лет, и он выдающимся образом выступает при мне".



"Вчера был пример этого. Он был по-хорошему агрессивен, вел игру команды с мячом и без мяча, был резок и подготовлен. Это не совпадение, что "Тоттенхэму" потребовалось 80 минут, чтобы нанести первый удар в створ. Как и многие другие, Виргил проводит хороший сезон, но хочет сделать его отличным".



"На что я надеюсь в отношении него? В первую очередь я желаю ему крепкого здоровья, и я надеюсь, что продолжу работать с ним долгое время, хотя я не думаю, что мой ответ удивит вас", — цитирует Слота ESPN.