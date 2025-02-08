Савиньо: "Матч с "Лейтон Ориент" — финал для нас"

Вингер "Манчестер Сити" Савиньо заявил, что его команда рассматривает матч 4-го раунда Кубка Англии против "Лейтон Ориент" как возможность реабилитироваться за поражение от "Арсенала" в прошлый уикенд.

В прошлое воскресенье "Сити" был разгромлен "Арсеналом" в Премьер-Лиге со счетом 5:1. А в эту субботу "горожане" вернутся в Лондон, чтобы сыграть против "Лейтон Ориент" из Лиги Один в Кубке Англии.



Савиньо ожидает от своей команды реакции и рассматривает предстоящий матч в качестве финала.



"Хорошо, что у нас была свободная неделя без матча. Разумеется, нам было чем заняться в эту полную неделю. Это дало нам отличную возможность подумать о матче в прошлое воскресенье, проанализировать его".



"Конечно, следующего матча не пришлось ждать долго. Мы отправляемся в Лондон, и это очередной финал для нас".



"Каждый турнир является целью для меня. К сожалению, мы вылетели из Кубка Лиги, "Тоттенхэм" выбил нас оттуда, но мы должны рассматривать каждый трофей как цель, и это отличная возможность пройти дальше".



"Это отличная возможность, но мы должны ее использовать, потому что иначе мы вылетим, Все просто. Это будет подобно финалу для нас. Если мы проиграем, то вернется домой ни с чем. Поэтому, надеюсь, мы сможем показать хорошую игру, восстановим свою уверенность в себе и выйдем в следующий раунд", — цитирует Савиньо ESPN.