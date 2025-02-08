Гвардиола ожидает узнать вердикт по делу о 115 нарушениях через месяц

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ожидает, что вердикт по делу о 115 нарушениях правил финансового фейр-плей будет вынесен через месяц.

В зимнее трансферное окно "Сити" потратил около 180 миллионов фунтов на укрепление состава — больше, чем остальные 19 клубов Премьер-Лиги вместе взятые.



Существует мнение, что такая активность "Сити" связана с опасениями клуба насчет введения Премьер-Лигой трансферного эмбарго за нарушения правил ФФП.



Гвардиола действительно ожидает, что вердикт по нашумевшему делу будет вскоре вынесен, но предположение об эмбарго отвергает — "горожане" комфортно могли позволить себе потратиться, что они и сделали.



"Я не согласен с этим, но мои слова не убедят людей в том, что дело в нашем устойчивом положении".



"За последние пять лет мы являемся последней командой в топ-6 по чистым расходам (покупки минус продажи). Даже после трат в это трансферное окно, мы далеко от "Челси", "Юнайтед", "Арсенала", "Тоттенхэма" и даже "Ливерпуля".



"Причина этого в том, что мы много продавали в последние сезоны, но, даже несмотря на это, люди всегда говорят: "Это только благодаря деньгам".



"Я уважаю мнения других, но, думаю, через месяц будет вердикт и приговор, и после этого вы узнаете мое мнение насчет того, что будет дальше. Как бы то ни было, каждый клуб может поступать, как им захочется", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.