Рой Кин: "Юнайтед" оседлал свою удачу"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что "красным дьяволам" крупно повезло победить "Лестер" в Кубке Англии.

Проиграв первый тайм домашнего матча 3-го раунда Кубка Англии против "Лестера", после перерыва "Юнайтед" совершил "камбэк" и вырвал победу 2:1.



Решающий гол в компенсированное время забил Харри Магуайр, чей офсайд лайнсмен проглядел, и Кин склонен считать, что с таким футболом "Юнайтед" не продвинется далеко по турниру.



"Это просто плохое решение. Мы говорим о системе VAR, есть ли она здесь, должна ли она работать, но в любом случае лайнсмен должен был увидеть, он должен был увидеть офсайд".



"Юнайтед" вышел сухим из воды. Не дайте себя обмануть. Они заслуживают похвалы, ведь "Манчестер Юнайтед" вышел в следующий раунд кубка, но если они продолжат играть таким образом... Сама по себе их игра никуда не годится".



"Вышедшие на замену игроки сделали разницу. Они стали более нацеленными на ворота и делали больше передач вперед, но этого недостаточно. Они оседлали свою удачу".



"Очевидно, тренер остался очень расстроен игрой. Он упомянул отсутствие энергии, и я немного не могу этого понять".



"Возможно, дело в тактике, игроки пытаются освоиться, и им не хватает уверенности в себе, но вы все равно должны играть энергично".



"Наличие энергии и энтузиазма — это отправная точка. Если у вас нет энергии, то не имеет значения, по какой схеме вы играете, у вас ничего не получится".



"Играть во владение — это, конечно, хорошо, но вы должны догонять соперников. "Лестер" имел много свободы".



"Сегодня вечером мы наблюдали две плохие команды. Любая команда с мастерством чуть больше, чем у "Лестера", довела бы дело до победы. "Юнайтед" оседлал свою удачу", — сообщил Кин в эфире ITV.