Аморим: "Этот матч не имеет никакого отношения к Ферги-тайм"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что победа его команды над "Лестером" в Кубке Англии "не имеет никакого отношения к Ферги-тайм".

Вырвать победу против "Лестера" и избавить себя от экстра-таймов "Юнайтед" удалось только в компенсированное время, когда пропавший с радара арбитров Харри Магуайр головой замкнул подачу штрафного (2:1).



Этот результат вызвал у болельщиков "Юнайтед" чувство со времен сэра Алекса Фергюсона, когда поздние победные голы были синонимом выигранных трофеев, однако Аморим не хочет проводить такие параллели на фоне того невыразительного футбола, что показала его команда.



"Нам нужно было верить до самого конца, но этот матч не имеет никакого отношения к Ферги-тайм. Думаю, мы должны значительно улучшить игру с мячом и без мяча".



"У нас не было никакой энергии поначалу, особенно в первом тайме. Во втором тайме мы заиграли немного лучше, чуть быстрее, выигрывая подборы. Затем нам удалось переломить игру, так что это был хороший результат, но не хорошая игра".



"В первую очередь ответственность на тренере, когда команда не показывает хорошей игры, не проявляет себя. Тренер здесь для того, чтобы делать дела, видеть игру, изучать игру и стараться улучшить это в следующем матче", — цитирует Аморима ESPN.