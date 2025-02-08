Ван Нистелрой: "Нас победили не в Ферги-тайм, а в офсайд-тайм"

Главный тренер "Лестера" Рууд Ван Нистелрой посетовал, что его команда потерпела поражение от "Манчестер Юнайтед" и вылетела из Кубка Англии по причине явной судейской ошибки.

Судьбу матча 4-го раунда Кубка Англии на "Олд Траффорд" в пятницу вечером решил гол Харри Магуайра в компенсированное время (2:1).



Повторы показывают, что Магуайр, вероятно, находился в офсайде, но лайнсмен это проглядел, а система VAR будет задействована в Кубке Англии, только начиная с 5-го раунда.



Ван Нистелрой, для которого в бытность игроком "Юнайтед" было привычно вырывать победы в концовках матчей, очень расстроен проиграть матч столь несправедливым образом.



"Нас победили не в Ферги-тайм, нас победили в офсайд-тайм".



"Мы опустошены. Когда готовишься к этому матчу всю неделю и реагируешь таким образом на поражение от "Эвертона", показывая такую игру, но все решает явная и очевидная ошибка, это неприемлемо и немыслимо на этом уровне".



"Нам не остается ничего другого, кроме как взять себя в руки. Это не то, что заслуживала эта команда", — цитирует Ван Нистелроя BBC.



