Ван Нистелрой: "Нас победили не в Ферги-тайм, а в офсайд-тайм"

Рууд Ван Нистелрой Главный тренер "Лестера" Рууд Ван Нистелрой посетовал, что его команда потерпела поражение от "Манчестер Юнайтед" и вылетела из Кубка Англии по причине явной судейской ошибки.

Судьбу матча 4-го раунда Кубка Англии на "Олд Траффорд" в пятницу вечером решил гол Харри Магуайра в компенсированное время (2:1).

Повторы показывают, что Магуайр, вероятно, находился в офсайде, но лайнсмен это проглядел, а система VAR будет задействована в Кубке Англии, только начиная с 5-го раунда.

Ван Нистелрой, для которого в бытность игроком "Юнайтед" было привычно вырывать победы в концовках матчей, очень расстроен проиграть матч столь несправедливым образом.

"Нас победили не в Ферги-тайм, нас победили в офсайд-тайм".

"Мы опустошены. Когда готовишься к этому матчу всю неделю и реагируешь таким образом на поражение от "Эвертона", показывая такую игру, но все решает явная и очевидная ошибка, это неприемлемо и немыслимо на этом уровне".

"Нам не остается ничего другого, кроме как взять себя в руки. Это не то, что заслуживала эта команда", — цитирует Ван Нистелроя BBC.

Гол Харри Магуайра


Метки Ван Нистелрой, Кубок Англии, Лестер, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2025 06:00

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