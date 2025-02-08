Магуайр вырвал для "Юнайтед" победу над "Лестером" в Кубке Англии

Гол Харри Магуайра в компенсированное время позволил "Манчестер Юнайтед" вырвать победу 2:1 против "Лестера" и успешно преодолеть 4-й раунд Кубка Англии.

Сразу в стартовом составе у "красных дьяволов" дебютировал Патрик Доргу. Также с первых минут появился Расмус Хейлунд, заменив Алехадро Гарначо.



Впервые за два месяца за "лис" смог сыграть Уилфрид Ндиди, заменив в старте Харри Уинкса.



Матч на "Олд Траффорд" начался с того, что Джордан Айю дальним ударом проверил на бдительность голкипера хозяев Андре Онана.



Продолжить в том же духе команды не смогли. В игре почти ничего не происходило, опасные моменты отсутствовали. Дебютант Доргу был активен, пытался простреливать и даже бить по воротам, но все — неудачно.



К концу первого тайма игра совершенно выравнялась, а на 42-й минуте гости даже открыли счет. Онана ногой отразил удар Ндиди в касание из района 11-метровой отметки, однако Бобби Декордова-Рид с близкого расстояния добил мяч в ворота — 0:1.



В перерыве Рубен Аморим заменил Доргу и выпустил Гарначо, который оживил игру "дьяволов" и стал автором их первого за матч удара в створ на 64-й минуте, когда Калеб Окоби выбил мяч с линии своих ворот, заодно попав в перекладину.



Но на 68-й минуте "Юнайтед" все-таки удалось сравнять счет. Гарначо ворвался в штрафную с левого фланга и прострелил на Хейлунда. Удар Расмуса был заблокирован Околи, однако мяч отскочил на Джошуа Зиркзее, который с границы вратарской не промахнулся — 1:1.



Хозяева воодушевились и продемонстрировали, что не хотят играть экстра-таймы. Гости держались, но в компенсированное время все-таки дрогнули. Бруну Фернандеш навесил со штрафного, а Харри Магуайр пробил головой с отскоком от газона — 2:1.



"Юнайтед" провалил первый тайм и по делу пропустил, однако выход на замену Гарначо позволил "дьяволам" переломить эту игру и выйти в 1/8 финала Кубка Англии.



"Манчестер Юнайтед" — "Лестер" — 2:1 (0:1)



Голы: Зиркзее 68, Магуайр 90 — Декордова-Рид 42.



"Манчестер Юнайтед": Онана, Йоро, Магуайр, Мазрауи, Далот, Угарте (Каземиро 90), Фернандеш, Доргу (Гарначо 45), Диалло, Майну (Зиркзее 64), Холанд.



"Лестер": Хермансен, Джастин, Околи, Фас, Томас (Кулибали 58), Ндиди (Уинкс 58), Сумаре, Декордова-Рид (Макатир 73), Эль-Ханнус, Айю, Дака (Буонанотте 81).



Предупреждение: Угарте.



