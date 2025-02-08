Мартинелли пропустит более месяца

Габриэль Мартинелли Вингер "Арсенала" Габриэль Мартинелли пропустит более месяца с травмой задней поверхности бедра.

Эту травму Мартинелли получил в проигранном "Арсеналом" ответном полуфинальном матче Кубка Лиги против "Ньюкасла" в минувшую среду (2:0), будучи замененным в первом тайме.

Медицинскому штабу "Арсенала" еще предстоит установить точный характер повреждения, но первичное обследование говорит о том, что восстановление Мартинелли займет более месяца, сообщает The Athletic.

При этом опасения, что Мартинелли может пропустить остаток сезона, не подтвердились — минимум на два заключительных месяца кампании 23-летний бразилец точно будет доступен.

В ближайший месяц "Арсеналу" предстоит сыграть матчи Премьер-Лиги против "Лестера", "Вест Хэма" и "Ноттингем Форест", а также первую встречу 1/8 финала Лиги Чемпионов.

В этом сезоне Мартинелли сыграл 35 матчей за команду Микеля Артеты во всех соревнованиях, забив семь голов и отдав три результативные передачи.


Метки Арсенал, Мартинелли, травмы

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2025 00:05

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