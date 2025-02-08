Мартинелли пропустит более месяца
Вингер "Арсенала" Габриэль Мартинелли пропустит более месяца с травмой задней поверхности бедра.
Эту травму Мартинелли получил в проигранном "Арсеналом" ответном полуфинальном матче Кубка Лиги против "Ньюкасла" в минувшую среду (2:0), будучи замененным в первом тайме.
Медицинскому штабу "Арсенала" еще предстоит установить точный характер повреждения, но первичное обследование говорит о том, что восстановление Мартинелли займет более месяца, сообщает The Athletic.
При этом опасения, что Мартинелли может пропустить остаток сезона, не подтвердились — минимум на два заключительных месяца кампании 23-летний бразилец точно будет доступен.
В ближайший месяц "Арсеналу" предстоит сыграть матчи Премьер-Лиги против "Лестера", "Вест Хэма" и "Ноттингем Форест", а также первую встречу 1/8 финала Лиги Чемпионов.
В этом сезоне Мартинелли сыграл 35 матчей за команду Микеля Артеты во всех соревнованиях, забив семь голов и отдав три результативные передачи.
08.02.2025 00:05
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