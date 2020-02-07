Гвардиола уверен, что Гонсалес поможет "Сити" справиться с отсутствием Родри
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что новичок Нико Гонсалес поможет "горожанам" восполнить потерю Родри.
В сентябре Родри получил травму крестообразных связок колена, и это оставила зияющую дыру в опорной зоне "Сити".
Без Родри "горожане" выглядят совершенно другой, гораздо более слабой, командой, поэтому Гвардиола рассчитывает на помощь купленного у "Порту" за 50 миллионов фунтов Гонсалеса.
"Это позиция, где мы были слабы после потери Родри. Я знаю его (Гонсалеса) по академии "Барселоны", и его отец работал здесь. Я очень доволен, как постарался клуб, заполучив его сюда на ближайшие годы", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.
07.02.2025 23:00
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