"Челси" столкнулся с дефицитом нападающих

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска поведал, что его команда столкнулась с дефицитом нападающих.

В минувший понедельник "Челси" одержал победу 2:1 над "Вест Хэмом", но этот результат оказался омрачен травмами Николаса Джексона и Марка Гиу.



Теперь Джексон рискует пропустить матч Кубка Англии против "Брайтона" в субботу, тогда как Гиу надолго прописался в лазарете. Уход Жоау Фелиша в аренду только усугубляет ситуацию.



"К сожалению, Марк Гиу получил серьезную травму. Да, это может занять много времени. Мы все еще ждет диагноза, но это не выглядит краткосрочной травмой. Это займет много времени. Вероятно, недели или месяцы".



"Нико — лучше. Он может сыграть, но это может быть рискованно, поэтому посмотрим. Это не выглядит так, что он выбыл надолго", — цитирует Мареску Evening Standard.