Эмери хочет помочь Рэшфорду вернуться в лучшую форму

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери назвал "огромным испытанием" задачу по возвращению нападающего Маркуса Рэшфорда в свою лучшую форму.

Остаток этого сезона Рэшфорд проведет в "Вилле" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед", причем бирмингемскому клубу принадлежит опция выкупа 27-летнего англичанина.



Эмери не хочет вникать в проблемы Рэшфорда в "Юнайтед", но надеется, что сможет помочь Маркусу.



"Я очень доволен им, я очень доволен тем окном, которое мы провели. Мой разговор с ним был очень обычным разговором игрока и тренера, мы говорили о футболе".



"Я лишь хочу добиться лучшего футбола от него. А также хочу, чтобы он влился в раздевалку и стал еще одним игроком, который будет помогать нам".



"Думаю, он обладает огромным потенциалом, который мы можем использовать. Я не хочу знать причину, почему он покинул Манчестер, но я очень рад обладать им здесь".



"Я очень рад попытаться помочь ему восстановить свою игру, в индивидуальном и коллективном плане. Он является огромным испытанием для меня. Это испытание волнительно для нас", — цитирует Эмери Sky Sports.