Эмери хочет помочь Рэшфорду вернуться в лучшую форму

Маркус Рэшфорд Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери назвал "огромным испытанием" задачу по возвращению нападающего Маркуса Рэшфорда в свою лучшую форму.

Остаток этого сезона Рэшфорд проведет в "Вилле" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед", причем бирмингемскому клубу принадлежит опция выкупа 27-летнего англичанина.

Эмери не хочет вникать в проблемы Рэшфорда в "Юнайтед", но надеется, что сможет помочь Маркусу.

"Я очень доволен им, я очень доволен тем окном, которое мы провели. Мой разговор с ним был очень обычным разговором игрока и тренера, мы говорили о футболе".

"Я лишь хочу добиться лучшего футбола от него. А также хочу, чтобы он влился в раздевалку и стал еще одним игроком, который будет помогать нам".

"Думаю, он обладает огромным потенциалом, который мы можем использовать. Я не хочу знать причину, почему он покинул Манчестер, но я очень рад обладать им здесь".

"Я очень рад попытаться помочь ему восстановить свою игру, в индивидуальном и коллективном плане. Он является огромным испытанием для меня. Это испытание волнительно для нас", — цитирует Эмери Sky Sports.


Метки Астон Вилла, Рэшфорд, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2025 20:00

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