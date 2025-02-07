"Вилла" не заявила Гарсию и Малена на плей-офф Лиги Чемпионов

"Астон Вилла" оставила вне своей заявки на плей-офф Лиги Чемпионов январских новичков Андреса Гарсию и вингера Дониэлла Малена.

В зимнее трансферное окно "Вилла" потратила 7 и 20 миллионов фунтов на приглашение защитника Гарсии из "Леванте" и вингера Малена из дортмундской "Боруссии", соответственно.



Однако правила УЕФА позволяют "Вилле", напрямую попавшей в 1/8 финала Лиги Чемпионов, добавить в свою заявку только трех игроков, и эти три слота заняли другие январские новички: Аксель Дисаси, Марко Асенсио и Маркус Рэшфорд.



"Правила допускают зарегистрировать только три изменения. В это трансферное окно мы произвели больше изменений, чем хотели. Мы даже лишились одного игрока, потому что Джейден (Филоджин) был доморощенным игроком, и после его ухода у нас стало на одного меньше в заявке".



"Мы поменяли пять игроков и можем зарегистрировать только трех. Мы приняли свои решения вчера, оставив за бортом Андреса Гарсию и Дониэлла Малена. Конечно, это было неприятное решение, но я поговорил с Андресом и Дониэллом, чтобы объяснить им", — цитирует главного тренера "Виллы" Унаи Эмери The Athletic.