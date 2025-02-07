"Сити" дозаявил Родри на Лигу Чемпионов

Родри "Манчестер Сити" включил полузащитника Родри в свою заявку на плей-офф Лиги Чемпионов.

В данный момент Родри продолжает свое восстановление после травмы крестообразных связок колена, и ранее ожидалось, что действующий обладатель "Золотого мяча" уже не сыграет в этом сезоне.

Однако "Сити", оценив темпы восстановления Родри, все же решил добавить 28-летнего испанца в свою заявку на Лигу Чемпионов.

Также в заявку "Сити" были включены январские новички Абдукодир Хусанов, Нико Гонсалес и Омар Мармуш, а вот 19-летнему защитнику Витору Рейсу, который стоил клубу 29 миллионов фунтов, места не нашлось.

Добавим, для попадания в 1/8 финала элитного европейского соревнования команде Хосепа Гвардиолы нужно пройти "Реал" в стыковом раунде плей-офф.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Родри, травмы

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2025 18:00

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  1. hunter022 07.02.2025 18:34 # hunter022
    Родри может спокойно восстанавливатся,Реал даже хромой Сити не по зубам...

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