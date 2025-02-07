Слот не будет рисковать Трентом

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что не будет рисковать своим защитником Трентом Александер-Арнольдом, пока тот полностью не восстановится после травмы бедра.

Из-за травмы, полученной против "Брентфорда" в прошлый уикенд, Трент пропустил победу 4:0 над "Тоттенхэмом" в полуфинале Кубка Лиги накануне.



Матч Кубка Англии против "Плимута" в воскресенье Трент тоже пропустит, и Слот даже не уверен, что его подопечный вернется к мерсисайдскому дерби 12 февраля.



"Ему будет слишком рано (вернуться против "Плимута"). Что касается дерби, сказать сложно, но это не займет недели или месяцы".



"Дерби будет через три дня после "Плимута", поэтому давайте посмотрим, будет ли он доступен. Мы хотим исключить любой риск, когда впереди так много матчей. Если он будет готов, мы задействуем его", — цитирует Слота Sky Sports.