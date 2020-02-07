Хедира поведал, что Ван Галь не взял его в "Юнайтед"

Бывший полузащитник "Реала", "Ювентуса" и сборной Германии Сами Хедира поведал, что бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галь заблокировал его мечту о Премьер-Лиге.

Некогда Хедира считался одним из лучших полузащитников на планете, выигрывая со своей сборной Чемпионат Мира.



Однако Хедире так и не удалось исполнить свою мечту о Премьер-Лиге — даже когда трансфер был реально возможен.



"Я несколько раз разговаривал с "Арсеналом" и Арсеном Венгером. Мы вспоминали с ним это в прошлом году, но также у меня были контакты с "Челси" и некоторыми другими командами".



"По определенным причинам нам никогда не удавалось договориться. Возможно, это был не тот тренер, не то время. Или не было разрешения от моего клуба".



"Мне очень не хватало выступлений в Премьер-Лиге, потому что поиграть в Премьер-Лиге было моей большой мечтой".



"У меня были переговоры с "Манчестер Юнайтед". Мне было сказано, что клуб хотел бы меня подписать, однако у них есть тренер, который меня не хочет. Один голландский парень", — сообщил Хедира talkSPORT.