Каррагер видит в Гравенберхе претендента на Игрока Года
Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что полузащитник "красных" Райан Гравенберх будет претендентом на звание лучшего игрока этого сезона Премьер-Лиги.
Не сумев переманить Мартина Субименди из "Реал Сосьедад", "Ливерпуль" неожиданно нашел решение своей проблемы в опорной зоне благодаря Райану Гравенберху.
Гравенберх великолепно себя проявляет в этой роли, помогая "Ливерпулю" уверенно лидировать в Премьер-Лиге, и Каррагер даже сравнивает 22-летнего голландца с бывшим капитаном "Арсенала" Патриком Виейра.
"Причина, почему "Бавария" его отпустила, заключается в том, что они играли по другой схеме. "Ливерпуль" же играл 4-3-3 и рассматривал его больше как атакующего полузащитника, который будет совершать рывки с помощью своих длинных ног".
"Когда "Ливерпуль" пробовал различных игроков в опорной зоне, он выглядел не слишком убедительно. Они не были до конца уверены, считая его более атакующим игроком. Я был очень заинтригован, но не мог себе представить, что это сработает".
"Наибольший комплимент, который я могу сделать ему сейчас, заключается в том, что он будет претендовать на звание Игрока Года. Со своими длинными ногами, перемещаясь через центр поля, он напоминает мне Патрика Виейра. Он стал откровением", — цитирует Каррагера Daily Mail.
07.02.2025 14:00
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Чувак уже под сотку стоит по меркам мешков апл-очки.
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В этом сезоне Грава лучший в команде.
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открытие года точно
https://imgur.com/a/vNYGV0D
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