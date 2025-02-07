Каррагер видит в Гравенберхе претендента на Игрока Года

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что полузащитник "красных" Райан Гравенберх будет претендентом на звание лучшего игрока этого сезона Премьер-Лиги.

Не сумев переманить Мартина Субименди из "Реал Сосьедад", "Ливерпуль" неожиданно нашел решение своей проблемы в опорной зоне благодаря Райану Гравенберху.



Гравенберх великолепно себя проявляет в этой роли, помогая "Ливерпулю" уверенно лидировать в Премьер-Лиге, и Каррагер даже сравнивает 22-летнего голландца с бывшим капитаном "Арсенала" Патриком Виейра.



"Причина, почему "Бавария" его отпустила, заключается в том, что они играли по другой схеме. "Ливерпуль" же играл 4-3-3 и рассматривал его больше как атакующего полузащитника, который будет совершать рывки с помощью своих длинных ног".



"Когда "Ливерпуль" пробовал различных игроков в опорной зоне, он выглядел не слишком убедительно. Они не были до конца уверены, считая его более атакующим игроком. Я был очень заинтригован, но не мог себе представить, что это сработает".



"Наибольший комплимент, который я могу сделать ему сейчас, заключается в том, что он будет претендовать на звание Игрока Года. Со своими длинными ногами, перемещаясь через центр поля, он напоминает мне Патрика Виейра. Он стал откровением", — цитирует Каррагера Daily Mail.