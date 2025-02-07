Коллинс рассказал, как сыграл матч со стейком в бутсе

Бывший защитник "Вест Хэма" и "Астон Виллы" Джеймс Коллинс признался, что однажды сыграл матч Премьер-Лиги с куском сырого мяча в бутсе.

За свою карьеру Коллинс сыграл почти 300 матчей в высшем английском дивизионе, но один из них особенно запомнился Джеймсу.



По словам Коллинса, он был травмирован, и доктор дал ему необычный совет, как все-таки принять участие в матче.



"Не уверен, что вы мне поверите, но это на 100 процентов правда. Я был в "Вилле", и я получил перелом стопы".



"В пятницу перед матчем наш доктор сказал: "Ладно, ты подумаешь, что я спятил, но мы возьмем пищевую пленку и примотаем стейк сверху твоей стопы, чтобы снять нагрузку со сломанной кости".



"Поэтому я сыграл матч Премьер-Лиги с 300-граммовым стейком сирлоин! Если бы это была вырезка, я бы не смог надеть свою бутсу! Это была какая-то чертовщина. К перерыву стейк поти приготовился, потому что я потел!" — цитирует Коллинса Daily Mail.