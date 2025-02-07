Названа сумма отступных по новому контракту Куньи
Новый контракт нападающего "Вулверхэмптона" Матеуса Куньи содержит пункт об отступных в 62 миллиона фунтов.
В зимнее трансферное окно к Кунье существовал серьезный интерес со стороны ведущих клубов Премьер-Лиги, включая "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".
В итоге Кунья, не дожидаясь трансферного дедлайна, заключил с "Вулверхэмптоном" новый контракт, рассчитанный до июня 2029.
Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, этот новый контракт Куньи содержит пункт об отступных, который можно будет активировать уже после окончания сезона.
При этом выкупить игрока у "волков" по фиксированной цене в 62 млн. фунтов может любой клуб, а не только, например, из Лиги Чемпионов, как это иногда бывает.
Добавим, 25-летний бразилец забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи в 23 матчах этого сезона Премьер-Лиги.
07.02.2025 12:00
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