Названа сумма отступных по новому контракту Куньи

Новый контракт нападающего "Вулверхэмптона" Матеуса Куньи содержит пункт об отступных в 62 миллиона фунтов.

В зимнее трансферное окно к Кунье существовал серьезный интерес со стороны ведущих клубов Премьер-Лиги, включая "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".



В итоге Кунья, не дожидаясь трансферного дедлайна, заключил с "Вулверхэмптоном" новый контракт, рассчитанный до июня 2029.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, этот новый контракт Куньи содержит пункт об отступных, который можно будет активировать уже после окончания сезона.



При этом выкупить игрока у "волков" по фиксированной цене в 62 млн. фунтов может любой клуб, а не только, например, из Лиги Чемпионов, как это иногда бывает.



Добавим, 25-летний бразилец забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи в 23 матчах этого сезона Премьер-Лиги.