Ван Дейк по-прежнему не знает свое будущее

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк признался, что по-прежнему находится в неведении насчет своего будущего.

Ван Дейк находится в аналогичной ситуации с Трентом Александер-Арнольдом и Мохамедом Салахом. От действующих контрактов всех трех ведущих игроков "Ливерпуля" остается менее полугода.



Из этой тройки Ван Дейк является самым возрастным — в конце сезона голландскому защитнику исполнится 34 года, и этот фактор может стать помехой к согласованию нового контракта.



После победы 4:0 над "Тоттенхэмом" и выхода в финал Кубка Лиги накануне Ван Дейк дал короткий комментарий насчет своего будущего, опровергнув слухи о том, что он согласился продлить свое пребывание в "Ливерпуле".



"Я не имею представления, что случится в будущем. Каждый, кто говорит, что знает будущее, ошибается", — сообщил Ван Дейк Sky Sports.