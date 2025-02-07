Аморим: "Я не смог заставить Рэшфорда увидеть футбол, как вижу его я"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что нападающий Маркус Рэшфорд не смог адаптироваться к его идее футбола.

Рэшфорд не играл за "Юнайтед" с 12 декабря и только в заключительный день зимнего трансферного окна отправился в аренду в "Астон Виллу".



Аморим признает, что ему не удалось поладить с Рэшфордом и заставить Маркуса играть и тренироваться, как хочет Рубен.



"Я не смог заставить Маркуса увидеть, как тебе положено играть в футбол и каким образом я вижу тренировки".



"Иногда у вас бывает один игрок, который действительно хорош при одном тренере, и этот же игрок выглядит иначе при другом тренере".



"Я просто желаю лучшего Рэшфорду и Унаи Эмери. Они могут поладить, потому что он очень хороший игрок", — цитирует Аморима The Independent.