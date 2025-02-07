Кейн не планирует уходить из "Баварии" летом

Нападающий "Баварии" Харри Кейн очень счастлив в Мюнхене и не планирует возвращаться в Премьер-Лигу грядущим летом.

На днях немецкое издание Bild сообщило, что рассчитанный до 2027 года контракт Кейна с "Баварией" содержит пункт об отступных.



Например, в это зимнее трансферное окно Кейн был доступен за 67 миллионов фунтов, а к следующему январю стоимость выкупа экс-игрока "Тоттенхэма" снизится до 54 млн. фунтов.



Фактически это делает Кейна хозяином своей судьбы, однако журналист Фабрицио Романо утверждает, что пока 31-летний капитан сборной Англии никуда не собирается из "Баварии".



При этом клубы Премьер-Лиги внимательно следят за ситуацией Кейна, а "Тоттенхэму" принадлежит право повторить любое предложение, которое может принять "Бавария" по Харри.