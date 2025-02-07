Аморим объяснил, почему не взял Ван Нистелроя в свой штаб

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим объяснил, почему не взял Рууда Ван Нистелроя в свой штаб.

Этот сезон Ван Нистелрой начинал ассистентом Эрика Тен Хага, который был уволен с поста главного тренера "Юнайтед" в октябре.



Именно Ван Нистелрой руководил первой командой "Юнайтед" в четырех матчах после увольнения Тен Хага и до прихода из "Спортинга" Аморима, одержав три победы и раз сыграв вничью.



И хотя Ван Нистелрой открыто говорил о желании остаться в "Юнайтед", Аморим не нашел места в своем штабе для Рууда, который впоследствии возглавил "Лестер".



В пятницу "Лестер" Ван Нистелроя совершит визит к "Юнайтед" в рамках Кубка Англии, и в преддверии этого матча Аморим поведал, что из уважения был вынужден отпустить Руда.



"Ситуация не была сложной, потому что для меня это было так ясно, и мне просто требовалось объяснить. Думаю, это действительно просто, и он понимает. Он — футбольный человек, он понимает ситуацию".



"У меня есть своя тренерская команда и свой персонал. Я бы мог сохранить Рууда, потому что это было бы хорошей вещью для меня, популярной вещью".



"Но я бы не смог ставить Рууда вперед своих парней, а если бы я поставил человека вроде Рууда в конец иерархии своего персонала, это было бы несправедливо по отношению к Рууду".



"Чтобы проявить уважение к Рууду, я был предельно ясен с ним и объяснил, что у меня есть своя команда, я продолжу трудиться по-своему, и я не буду ставить парня вроде Рууда в конец иерархии своего персонала".



"Так что это было прозрачное решение, очень простое для объяснения, и он воспринял это так, как и положено классному парню", — цитирует Аморима The Independent.