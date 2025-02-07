Зимнее трансферное окно в Премьер-Лиге может быть сокращено до двух недель

Клубы Премьер-Лиги задумаются о сокращении сроков зимнего трансферного окна до двух недель.

Клубы Премьер-Лиги давно вынашивают идею закрывать летнее трансферное окно со стартом сезона, как это уже было в 2018 и 2019 годах. А теперь они задумали укоротить и зимнее окно, утверждает The Telegraph.



Например, в этом сезоне зимнее трансферное окно было открыто с 1 января по 3 февраля. Из-за финансового фейр-плей возможности многих клубов были ограничены, но при этом команды и их тренеры длительное время страдали от спекуляций насчет будущего своих игроков.



Перспектива сократить сроки зимнего окна обсуждалась на встрече боссов 20 клубов Премьер-Лиги в четверг, и теперь руководителям нужно решить, будет ли этот вопрос выставлен на голосование до следующего сезона.



Клубы Премьер-Лиги понимают, что это нововведение рискует поставить их в невыгодное положение относительно других лиг.