Слот сосредоточен на ближайшем матче, а не на финале Кубка Лиги

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот поделился своей радостью от выхода в финал Кубка Лиги, но заявил, что сосредоточен на ближайшем матче, а не поездке на "Уэмбли" 16 марта.

Разгромив "Тоттенхэм" со счетом 4:0 и взяв верх по сумме двух матчей (4:1), "Ливерпуль" вышел в финал Кубка Лиги, где в следующем месяце сыграет против "Ньюкасла".



Слот считает это достижение особенным, но не хочет забегать вперед, потому что до финала "Ливерпулю" предстоит сыграть еще много матчей, начиная с выезда к "Плимуту" в Кубке Англии в воскресенье.



"Это приятно, хотя вы немного знаете меня и поэтому понимаете, что мои мысли уже насчет воскресенья, нежели насчет финала через месяц".



"Меня порадовала наша игра. Достичь финала — это всегда должно быть кое-чем особенным, даже для этого клуба, привыкшего играть в финалах. Мы все равно очень упорно трудимся каждый день, стараясь улучшать игроков, и игроки сами хотят становиться лучше каждый день".



"Мы выбрали эту профессию, чтобы играть в финалах, но мы знаем, насколько сложным будет этот финал, потому что мы уже противостояли "Ньюкаслу", а вдобавок они были очень выразительны вчера".



"Но до финала предстоит сыграть еще много матчей, на которых нам и нужно сосредоточиться", — цитирует Слота The Independent.