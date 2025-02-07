"Ливерпуль" разгромил "Тоттенхэм" и стал вторым финалистом Кубка Лиги

Мохамед Салах Разгромив "Тоттенхэм" со счетом 4:0 в ответном полуфинальном матче Кубка Лиги, "Ливерпуль" организовал себе рандеву с "Ньюкаслом" на "Уэмбли" 16 марта.

Относительно матча Премьер-Лиги с "Борнмутом" на выходных в стартовом составе "красных" произошло четыре изменения. Этими новыми лицами стали Кувин Келлехер, Конор Брэдли, Кертис Джонс и Дарвин Нуньес, заменив Алиссона, Трента Александер-Арнольда, Алексиса Макаллистера и Луиса Диаса.

Наставник "шпор" Анге Постекоглу сразу бросил в бой своего новичка Кевина Дансо, который заменил Педро Порро. Пап Матар Сарр появился вместо Майки Мура.

"Ливерпуль" сразу же забрал себе мяч и принялся оказывать давление, но до создания реальных угроз чужим воротам почти не доходило. "Тоттенхэм" пытался контратаковать, но крайне неудачно.

Свой первый удар в створ хозяева нанесли только на 30-й минуте. На той же минуте Доминик Собослаи поразил ворота гостей, однако из-за явного офсайда гол не был засчитан.

На 34-й минуте "шпоры" все-таки дрогнули. Мохамед Салах вошел в штрафную с правого фланга и вырезал передачу внешней стороной стопы. Мяч пролетел через гущу игроков до Коди Гакпо, который в касание поразил нижний угол ворот — 1:0.

Под занавес первого тайма мог отличиться сам Салах, пробивая с отскоком от газона, однако голкипер "Тоттенхэма" Антонин Кински выловил мяч из под перекладины.

Второй тайм начался с пары сейвов Кински, а на 49-й минуте Антонин только фолом смог остановить Нуньеса в своей штрафной. Салах хладнокровно исполнил назначенный пенальти — 2:0.

В дальнейшем игра протекала максимально комфортно для "Ливерпуля", чей соперник практически не сопротивлялся.

"Красные" никуда не торопились, но при этом доминировали в игре и создавали моменты. Удар Райана Гравенберха пришелся в штангу, но в следующей атаке Собослаи вошел в штрафную по центру и закатил мяч в ворота — 3:0.

Вскоре Сон Хен Мин пушечным ударом с острого угла попал в перекладину, на что Виргил Ван Дейк ответил, головой замкнув подачу углового — 4:0.

У "Ливерпуля" возникли некоторые трудности в первые полчаса, но после первого гола все пошло как по маслу. "Тоттенхэм" был бледной тенью команды, которая победила "красных" в первой встрече.

"Ливерпуль" — "Тоттенхэм" — 4:0 (1:0) по сумме двух матчей — 4:1

Голы: Гакпо 34, Салах 51 (пен), Собослаи 75, Ван Дейк 80.

"Ливерпуль": Келлехер, Брэдли, Конате, Ван Дейк (Куанса 87), Робертсон, Гравенберх, Джонс (Макаллистер 72), Собослаи, Салах (Эллиотт 82), Нуньес (Жота 72), Гакпо (Диас 82).

"Тоттенхэм": Кински, Грей, Дансо, Дэвис (Мур 82), Спенс, Бентанкур, Биссума (Порро 57), Сарр (Бергвалл 57), Кулусевски, Ришарлисон (Сон 46), Сон.


Метки Кубок Лиги, Ливерпуль, обзор матча, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2025 00:55

Количество просмотров Просмотров: 951

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. pyaskorskiy 07.02.2025 02:20 # pyaskorskiy
    Когда сургутская мышь попросила админа забанить мой прошлый акаунт я молчал. Когда сургутская мыш закрыла свой инстаграм я молчал. Когда сургутская мышь попросила свою мать закрыть профили я молчал. Но когда сургутская мышь в телеграме осавила возможность только премиумам писать я молчать не могу.

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  2. gameboy 07.02.2025 01:51 # gameboy
    Вот и Ван Дейка говнецо посыпалось

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  3. drogba11cool 07.02.2025 01:29 # drogba11cool
    А пенсы когда играть будут?

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  4. brown-ale 07.02.2025 01:27 # brown-ale
    Каслу победа нужнее. Вперед, Тун Арми!

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  5. lovrentiy 07.02.2025 01:18 # lovrentiy
    А где заёба, не ужели хачильда с наркотом довели его до инфаркта?

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  6. tigerpool 07.02.2025 01:18 # tigerpool
    Классно. Теперь можно выпускать щеглов на КА и готовиться основой к соседям. После возвращения Мойчика они явно посильнее стали

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  7. narcot 07.02.2025 01:17 # narcot
    портовые шерстюганы не могут без упоминания чолсей))

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  8. apl-nash 07.02.2025 01:14 # apl-nash
    С победой, красные братаны! Красный Грифон измордовал лондонских петушков, YNWA!

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  9. lovrentiy 07.02.2025 01:11 # lovrentiy
    И пока, космические корабли бороздят просторы галактики, Ливерпуль тихим сапом громит шпор

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  10. hachidlo 07.02.2025 01:11 # hachidlo
    Футболь умирает.

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  11. lfc-krr 07.02.2025 01:10 # lfc-krr
    С сороками в финале, будет сложнее чем с пенсиками
    Факт!

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  12. beatles-red 07.02.2025 01:03 # beatles-red
    Отдали победу на первой, шоб обиднее было

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  13. narcot 07.02.2025 01:02 # narcot
    05.02.2025 23:53 #
    vagifspurs

    Че там с кем мы в финале будем играть?

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  14. bembo 07.02.2025 01:02 # bembo
    ваще хотелось бы чтобы касл забрал, они за последние 3 сезона заслужили, хау проделал классную работу и какой-то такой трофей им был бы заебись.

    но боюсь как и 2 года назад с мю их просто на классе переедут ( жаль канешн. Подзалуплу этот кубок нах не всрался, но с другой стороны понятно что у них новый тренер и ему хочется...

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  15. sausage 07.02.2025 01:01 # sausage
    На классе, без суеты.
    Пенсы, можете ложиться спать.

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  16. liverpool-95 07.02.2025 01:01 # liverpool-95
    Королевы уже не в моде ?&#128514;&#128514;)))

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  17. bembo 07.02.2025 01:01 # bembo
    щас полуослик чет отпишет типо смотрел матч и типо ему не похуй на подзалупл.

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  18. electric 07.02.2025 01:00 # electric
    КНЯЗИ будут на троне!!!
    ЗЫ вагинф братишка эхехехе

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