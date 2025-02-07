"Ливерпуль" разгромил "Тоттенхэм" и стал вторым финалистом Кубка Лиги
Разгромив "Тоттенхэм" со счетом 4:0 в ответном полуфинальном матче Кубка Лиги, "Ливерпуль" организовал себе рандеву с "Ньюкаслом" на "Уэмбли" 16 марта.
Относительно матча Премьер-Лиги с "Борнмутом" на выходных в стартовом составе "красных" произошло четыре изменения. Этими новыми лицами стали Кувин Келлехер, Конор Брэдли, Кертис Джонс и Дарвин Нуньес, заменив Алиссона, Трента Александер-Арнольда, Алексиса Макаллистера и Луиса Диаса.
Наставник "шпор" Анге Постекоглу сразу бросил в бой своего новичка Кевина Дансо, который заменил Педро Порро. Пап Матар Сарр появился вместо Майки Мура.
"Ливерпуль" сразу же забрал себе мяч и принялся оказывать давление, но до создания реальных угроз чужим воротам почти не доходило. "Тоттенхэм" пытался контратаковать, но крайне неудачно.
Свой первый удар в створ хозяева нанесли только на 30-й минуте. На той же минуте Доминик Собослаи поразил ворота гостей, однако из-за явного офсайда гол не был засчитан.
На 34-й минуте "шпоры" все-таки дрогнули. Мохамед Салах вошел в штрафную с правого фланга и вырезал передачу внешней стороной стопы. Мяч пролетел через гущу игроков до Коди Гакпо, который в касание поразил нижний угол ворот — 1:0.
Под занавес первого тайма мог отличиться сам Салах, пробивая с отскоком от газона, однако голкипер "Тоттенхэма" Антонин Кински выловил мяч из под перекладины.
Второй тайм начался с пары сейвов Кински, а на 49-й минуте Антонин только фолом смог остановить Нуньеса в своей штрафной. Салах хладнокровно исполнил назначенный пенальти — 2:0.
В дальнейшем игра протекала максимально комфортно для "Ливерпуля", чей соперник практически не сопротивлялся.
"Красные" никуда не торопились, но при этом доминировали в игре и создавали моменты. Удар Райана Гравенберха пришелся в штангу, но в следующей атаке Собослаи вошел в штрафную по центру и закатил мяч в ворота — 3:0.
Вскоре Сон Хен Мин пушечным ударом с острого угла попал в перекладину, на что Виргил Ван Дейк ответил, головой замкнув подачу углового — 4:0.
У "Ливерпуля" возникли некоторые трудности в первые полчаса, но после первого гола все пошло как по маслу. "Тоттенхэм" был бледной тенью команды, которая победила "красных" в первой встрече.
"Ливерпуль" — "Тоттенхэм" — 4:0 (1:0) по сумме двух матчей — 4:1
Голы: Гакпо 34, Салах 51 (пен), Собослаи 75, Ван Дейк 80.
"Ливерпуль": Келлехер, Брэдли, Конате, Ван Дейк (Куанса 87), Робертсон, Гравенберх, Джонс (Макаллистер 72), Собослаи, Салах (Эллиотт 82), Нуньес (Жота 72), Гакпо (Диас 82).
"Тоттенхэм": Кински, Грей, Дансо, Дэвис (Мур 82), Спенс, Бентанкур, Биссума (Порро 57), Сарр (Бергвалл 57), Кулусевски, Ришарлисон (Сон 46), Сон.
07.02.2025 00:55
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Последние комментарии:
Когда сургутская мышь попросила админа забанить мой прошлый акаунт я молчал. Когда сургутская мыш закрыла свой инстаграм я молчал. Когда сургутская мышь попросила свою мать закрыть профили я молчал. Но когда сургутская мышь в телеграме осавила возможность только премиумам писать я молчать не могу.
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Вот и Ван Дейка говнецо посыпалось
(ответить)
А пенсы когда играть будут?
(ответить)
Каслу победа нужнее. Вперед, Тун Арми!
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А где заёба, не ужели хачильда с наркотом довели его до инфаркта?
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Классно. Теперь можно выпускать щеглов на КА и готовиться основой к соседям. После возвращения Мойчика они явно посильнее стали
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портовые шерстюганы не могут без упоминания чолсей))
(ответить)
С победой, красные братаны! Красный Грифон измордовал лондонских петушков, YNWA!
(ответить)
И пока, космические корабли бороздят просторы галактики, Ливерпуль тихим сапом громит шпор
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Футболь умирает.
(ответить)
С сороками в финале, будет сложнее чем с пенсиками
Факт!
(ответить)
Отдали победу на первой, шоб обиднее было
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05.02.2025 23:53 #
vagifspurs
Че там с кем мы в финале будем играть?
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ваще хотелось бы чтобы касл забрал, они за последние 3 сезона заслужили, хау проделал классную работу и какой-то такой трофей им был бы заебись.
но боюсь как и 2 года назад с мю их просто на классе переедут ( жаль канешн. Подзалуплу этот кубок нах не всрался, но с другой стороны понятно что у них новый тренер и ему хочется...
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На классе, без суеты.
Пенсы, можете ложиться спать.
(ответить)
Королевы уже не в моде ?😂😂)))
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щас полуослик чет отпишет типо смотрел матч и типо ему не похуй на подзалупл.
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КНЯЗИ будут на троне!!!
ЗЫ вагинф братишка эхехехе
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