"Ливерпуль" разгромил "Тоттенхэм" и стал вторым финалистом Кубка Лиги

Разгромив "Тоттенхэм" со счетом 4:0 в ответном полуфинальном матче Кубка Лиги, "Ливерпуль" организовал себе рандеву с "Ньюкаслом" на "Уэмбли" 16 марта.

Относительно матча Премьер-Лиги с "Борнмутом" на выходных в стартовом составе "красных" произошло четыре изменения. Этими новыми лицами стали Кувин Келлехер, Конор Брэдли, Кертис Джонс и Дарвин Нуньес, заменив Алиссона, Трента Александер-Арнольда, Алексиса Макаллистера и Луиса Диаса.



Наставник "шпор" Анге Постекоглу сразу бросил в бой своего новичка Кевина Дансо, который заменил Педро Порро. Пап Матар Сарр появился вместо Майки Мура.



"Ливерпуль" сразу же забрал себе мяч и принялся оказывать давление, но до создания реальных угроз чужим воротам почти не доходило. "Тоттенхэм" пытался контратаковать, но крайне неудачно.



Свой первый удар в створ хозяева нанесли только на 30-й минуте. На той же минуте Доминик Собослаи поразил ворота гостей, однако из-за явного офсайда гол не был засчитан.



На 34-й минуте "шпоры" все-таки дрогнули. Мохамед Салах вошел в штрафную с правого фланга и вырезал передачу внешней стороной стопы. Мяч пролетел через гущу игроков до Коди Гакпо, который в касание поразил нижний угол ворот — 1:0.



Под занавес первого тайма мог отличиться сам Салах, пробивая с отскоком от газона, однако голкипер "Тоттенхэма" Антонин Кински выловил мяч из под перекладины.



Второй тайм начался с пары сейвов Кински, а на 49-й минуте Антонин только фолом смог остановить Нуньеса в своей штрафной. Салах хладнокровно исполнил назначенный пенальти — 2:0.



В дальнейшем игра протекала максимально комфортно для "Ливерпуля", чей соперник практически не сопротивлялся.



"Красные" никуда не торопились, но при этом доминировали в игре и создавали моменты. Удар Райана Гравенберха пришелся в штангу, но в следующей атаке Собослаи вошел в штрафную по центру и закатил мяч в ворота — 3:0.



Вскоре Сон Хен Мин пушечным ударом с острого угла попал в перекладину, на что Виргил Ван Дейк ответил, головой замкнув подачу углового — 4:0.



У "Ливерпуля" возникли некоторые трудности в первые полчаса, но после первого гола все пошло как по маслу. "Тоттенхэм" был бледной тенью команды, которая победила "красных" в первой встрече.



"Ливерпуль" — "Тоттенхэм" — 4:0 (1:0) по сумме двух матчей — 4:1



Голы: Гакпо 34, Салах 51 (пен), Собослаи 75, Ван Дейк 80.



"Ливерпуль": Келлехер, Брэдли, Конате, Ван Дейк (Куанса 87), Робертсон, Гравенберх, Джонс (Макаллистер 72), Собослаи, Салах (Эллиотт 82), Нуньес (Жота 72), Гакпо (Диас 82).



"Тоттенхэм": Кински, Грей, Дансо, Дэвис (Мур 82), Спенс, Бентанкур, Биссума (Порро 57), Сарр (Бергвалл 57), Кулусевски, Ришарлисон (Сон 46), Сон.