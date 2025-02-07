Аморим: "К счастью, Рэшфорд теперь в Бирмингеме"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" дал понять, что был рад избавиться от нападающего Маркуса Рэшфорда.

На исходе зимнего трансферного окна, после нескольких недель интенсивных спекуляций, Рэшфорд присоединился к "Астон Вилле" на правах аренды.



Аморим испытал облегчение от того, что эта сага закончилась, и Рэшфорд стал головной болью его коллеги Унаи Эмери.



"Парни, давайте отложим это до лета. Как я уже сказал, до лета мы здесь будем сражаться за то, чтобы сохранить свою работу, и я сосредоточен лишь на предстоящих матчах".



"К счастью, Маркус теперь в Бирмингеме с Унаи, так что свои вопросы в этом месяце вы можете задать другому тренеру. Мы же сосредоточены лишь на своих игроках", — цитирует Аморима Daily Mirror.