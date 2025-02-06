"Арсенал" взял Уайта и Сака в Дубай
"Арсенал" взял защитника Бена Уайта и вингера Букайо Сака на тренировочный сбор в Дубай.
По причине раннего вылета из Кубка Англии "Арсенал" не играет в ближайший уикенд и свой следующий матч — против "Лестера" в Премьер-Лиге — проведет только 15 февраля.
Пользуясь окном в календаре, главный тренер "Арсенала" Микель Артета — по аналогии с прошлым сезоном — решил увезти своих игроков погреться на солнышке в Дубае.
Среди игроков, которые отправились в ОАЭ в четверг, значились Уайт и Сака, которые, по всей видимости, близки к возвращению в строй после травм.
Уайт не играет за "Арсенал" с ноября, когда он перенес операцию на колене. А Сака отсутствует с декабря, когда ему была проведена хирургическая процедура на задней поверхности бедра.
Несмотря на благоприятные погодные условия, "Арсенал" не будет отдыхать в Дубае. Артета запланировал интенсивную программу тренировок, чтобы наилучшим образом подготовить свою команду на заключительный отрезок сезона.
06.02.2025 23:00
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