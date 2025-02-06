Аморим признал, что находится под угрозой увольнения

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что в остатке сезона он будет сражаться за то, чтобы избежать увольнения.

Аморим проиграл семь из своих 13 матчей Премьер-Лиги после того, как приступил к работе с "Юнайтед" в ноябре.



Аморим признает, что его приглашение в разгар сезона было рискованным, однако 40-летний португалец верит в себя.



"До лета мы (с игроками) будем сражаться за то, чтобы сохранить свою работу".



"Когда я выбирал эту профессию, то знал, что здесь есть риск, связанный с результатами. Когда я переходил сюда, я посмотрел на расписание, я посмотрел на команду, и я понимал, что мое решение изменить все посреди сезона без приобретений представляет угрозу для тренера".



"Но с первого дня, с хорошими результатами или плохими результатами, у меня есть ясное представление того, что я хочу, и я иду на эти риски, потому что, думаю, это оправдает себя в конце концов".



"Я не наивен, я много раз говорил, что это спорт результатов, и мы находимся в сложной ситуации", — цитирует Аморима ESPN.