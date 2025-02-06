Слот призвал расширить заявку команд до 23 игроков в Англии

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот призвал английский футбол увеличить количество игроков в заявке команд на матч до 23.

Как и другие ведущие команды Премьер-Лиги, подопечные Слота вынуждены играть по два матча в неделю, а для этого требуется соответствующий состав.



Проблем большого состава том, что Слот вынужден раз за разом оставлять кого-нибудь за бортом. Например, в субботу против "Борнмута" Арне не включил в заявку Джо Гомеса и Федерико Кьезу.



"Мы в стране, где играют больше всего матчей, особенно команды вроде "Астон Виллы", "Челси", "Арсенала", нас — всех тех, кто выступает в Европы, а также у нас есть Кубок Лиги и Кубок Англии".



"Я не понимаю, почему в этой страны не перейдут на заявку из 23 игроков, потому что мы играем матчей больше, чем где-либо в мире, и мы можем взять только 20 игроков на матч".



"Это не для конкретного матча, потому что девяти запасных более чем достаточно, а для того, чтобы сплотить раздевалку, потому что в этой стране тебе нужно больше 20 игроков", — цитирует Слота The Guardian.