Слот призвал расширить заявку команд до 23 игроков в Англии
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот призвал английский футбол увеличить количество игроков в заявке команд на матч до 23.
Как и другие ведущие команды Премьер-Лиги, подопечные Слота вынуждены играть по два матча в неделю, а для этого требуется соответствующий состав.
Проблем большого состава том, что Слот вынужден раз за разом оставлять кого-нибудь за бортом. Например, в субботу против "Борнмута" Арне не включил в заявку Джо Гомеса и Федерико Кьезу.
"Мы в стране, где играют больше всего матчей, особенно команды вроде "Астон Виллы", "Челси", "Арсенала", нас — всех тех, кто выступает в Европы, а также у нас есть Кубок Лиги и Кубок Англии".
"Я не понимаю, почему в этой страны не перейдут на заявку из 23 игроков, потому что мы играем матчей больше, чем где-либо в мире, и мы можем взять только 20 игроков на матч".
"Это не для конкретного матча, потому что девяти запасных более чем достаточно, а для того, чтобы сплотить раздевалку, потому что в этой стране тебе нужно больше 20 игроков", — цитирует Слота The Guardian.
06.02.2025 21:00
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