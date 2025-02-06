Наставник "Ливерпуля" Арне Слот объяснил, почему хочет выиграть Кубок Лиги в этом сезоне.

В четверг вечером подопечные Слота проведут ответный полуфинальный матч Кубка Лиги против "Тоттенхэма", имея дефицит в один гол после первой встречи.



"Ливерпуль" только в прошлом сезоне завоевал Кубок Лиги, победив в финале "Челси", но сделал это при Юргене Клоппе, предшественнике Слота, тогда как Арне еще никогда не бывал на "Уэмбли" — ни как тренер, ни как зритель.



"Это нельзя недооценивать. Возможно, некоторые из этих игроков привыкли к "Уэмбли", но для меня это был бы первый визит на "Уэмбли".



"Люди в Англии говорят о "Уэмбли" как о легендарном стадионе, особенно если это финал. Поэтому вы можете быть уверены, что мы как команда хотим выиграть этот матч и отправиться на "Уэмбли", — цитирует Слота The Independent.