Слот объяснил, почему хочет выиграть Кубок Лиги
Наставник "Ливерпуля" Арне Слот объяснил, почему хочет выиграть Кубок Лиги в этом сезоне.
В четверг вечером подопечные Слота проведут ответный полуфинальный матч Кубка Лиги против "Тоттенхэма", имея дефицит в один гол после первой встречи.
"Ливерпуль" только в прошлом сезоне завоевал Кубок Лиги, победив в финале "Челси", но сделал это при Юргене Клоппе, предшественнике Слота, тогда как Арне еще никогда не бывал на "Уэмбли" — ни как тренер, ни как зритель.
"Это нельзя недооценивать. Возможно, некоторые из этих игроков привыкли к "Уэмбли", но для меня это был бы первый визит на "Уэмбли".
"Люди в Англии говорят о "Уэмбли" как о легендарном стадионе, особенно если это финал. Поэтому вы можете быть уверены, что мы как команда хотим выиграть этот матч и отправиться на "Уэмбли", — цитирует Слота The Independent.
06.02.2025 20:00
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