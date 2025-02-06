Аморим объяснил, почему МЮ не совершил больше приобретений в январе

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим объяснил, почему его клуб не совершил больше приобретений в зимнее трансферное окно.

В зимнее окно "Юнайтед" приобрел лишь двух юных защитников, пригласив 20-летнего Патрика Доргу из "Лечче" и 18-летнего Эйдена Хевена из "Арсенала".



По словам Аморима, он сам решил ограничиться этими двумя приобретениями, опасаясь, что "Юнайтед" наделает новых ошибок на трансферном рынке.



"Мы рискуем, но мы хотим попробовать другие вещи в команде, другие профили. Это было мое решение".



"Как мне кажется, клубу не нужно торопиться. Мы знаем, в чем нуждается команда в данный момент, но каждый здесь не хочет повторять ошибки прошлого".



"Летом мы посмотрим, но, как я уже говорил, мы очень осторожны с трансферами из-за допущенных в прошлом ошибок", — приводит слова Аморима BBC.