Марк Хьюз возглавил "Карлайл"

Марк Хьюз Легенда "Манчестер Юнайтед" Марк Хьюз вернулся к тренерской работе, возглавив "Карлайл" из Лиги Два.

В качестве главного тренера Хьюз провел 466 матчей в Премьер-Лиге, работая с "Блэкберном", "Манчестер Сити", "Фулхэмом", КПР, "Стоуком" и "Саутгемптоном".

Также Хьюз на протяжении пяти лет тренировал сборную родного Уэльса.

Предыдущим местом работы Хьюза был "Брэдфорд" из Лиги Два, уволивший Марка в октябре 2023. Как раз в четвертый дивизион 61-летний валлиец и возвращается сейчас.

Как сообщает talkSPORT, перед назначением Хьюза занимающий последнее место в Лиге Два "Карлайл" также переговорил со Стивеном Джеррардом, едва покинувшим "Аль-Иттифак".


Метки Карлайл, тренеры, Хьюз

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2025 18:00

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