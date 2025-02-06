Марк Хьюз возглавил "Карлайл"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Марк Хьюз вернулся к тренерской работе, возглавив "Карлайл" из Лиги Два.
В качестве главного тренера Хьюз провел 466 матчей в Премьер-Лиге, работая с "Блэкберном", "Манчестер Сити", "Фулхэмом", КПР, "Стоуком" и "Саутгемптоном".
Также Хьюз на протяжении пяти лет тренировал сборную родного Уэльса.
Предыдущим местом работы Хьюза был "Брэдфорд" из Лиги Два, уволивший Марка в октябре 2023. Как раз в четвертый дивизион 61-летний валлиец и возвращается сейчас.
Как сообщает talkSPORT, перед назначением Хьюза занимающий последнее место в Лиге Два "Карлайл" также переговорил со Стивеном Джеррардом, едва покинувшим "Аль-Иттифак".
06.02.2025 18:00
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