"Юнайтед" потерял Лисандро Мартинеса до конца сезона

"Манчестер Юнайтед" официально подтвердил, что защитник Лисандро Мартинес получил травму крестообразных связок колена.

Эта беда приключилась с Мартинесом на исходе второго тайма проигранного "Юнайтед" матча Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в минувший уикенд (0:2).



Лисандро повредил свою правое колено во внешне безобидном единоборстве с Исмаилой Сарром и был унесен с поля "Олд Траффорд" на носилках, изобразив гримасу боли.



Главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим с самого начала был настроен пессимистично, и худшие опасения "красных дьяволов" подтвердились.



Теперь 27-летний аргентинец направляется к профильному специалисту, чтобы определиться с лечением и его сроками.



Разумеется, характер травмы не оставляет Мартинесу никаких шансов снова сыграть в этом сезоне.



Добавим, практически год назад Мартинес получил травму боковой связки правого колена против "Вест Хэма". Вернувшись в конце марта против "Брентфорда", Лисандро повредил икроножную мышцу и выбыл еще на шесть месяцев.