"Юнайтед" потерял Лисандро Мартинеса до конца сезона
"Манчестер Юнайтед" официально подтвердил, что защитник Лисандро Мартинес получил травму крестообразных связок колена.
Эта беда приключилась с Мартинесом на исходе второго тайма проигранного "Юнайтед" матча Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в минувший уикенд (0:2).
Лисандро повредил свою правое колено во внешне безобидном единоборстве с Исмаилой Сарром и был унесен с поля "Олд Траффорд" на носилках, изобразив гримасу боли.
Главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим с самого начала был настроен пессимистично, и худшие опасения "красных дьяволов" подтвердились.
Теперь 27-летний аргентинец направляется к профильному специалисту, чтобы определиться с лечением и его сроками.
Разумеется, характер травмы не оставляет Мартинесу никаких шансов снова сыграть в этом сезоне.
Добавим, практически год назад Мартинес получил травму боковой связки правого колена против "Вест Хэма". Вернувшись в конце марта против "Брентфорда", Лисандро повредил икроножную мышцу и выбыл еще на шесть месяцев.
06.02.2025 17:00
Просмотров: 63
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: