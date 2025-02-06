"Фулхэм" подтвердил возвращение Виллиана
"Фулхэм" подтвердил возвращение в клуб вингера Виллиана.
Расторгнув контракт с греческим "Олимпиакосом" в декабре, Виллиан присоединился к "Фулхэму" в качестве свободного агента и заключил соглашение до конца сезона.
За два своих предыдущих периода в "Фулхэме" Виллиан сыграл 67 матчей, забив 10 голов и отдав семь результативных передач.
36-летний бразилец, прежде отыгравший семь сезонов за "Челси" и один за "Арсенал", будет выступать за команду Марку Силвы под 22-м номером.
06.02.2025 16:00
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