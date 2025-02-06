Пол Паркер: "Челси" нужен нападающий получше, чем Джексон"

Бывший нападающий "Челси" Пол Паркер считает, что для борьбы за титул Премьер-Лиги "синим" нужен нападающий получше, нежели Николас Джексон.

Как и вся команда, сейчас Джексон переживает определенный спад и не может отличиться в Премьер-Лиге с 15 декабря. В результате "Челси" занимает только четвертое место в данный момент.



Паркер ценит самоотдачу Джексона, однако не считает 23-летнего сенегальца нападающим топ-уровня.



"И хотя Николас Джексон трудолюбив, я думаю, "Челси" мог бы обзавестись "апгрейдом". Он старается изо всех сил, и поэтому Энцо Мареска продолжает его выпускать, но "Челси" нужен кто-нибудь получше. Им нужен центральный нападающий, который эффективен и может привести их к большим победам".



"У "Челси" было так много матчей, когда они не наказывали команды, а сейчас у них плохая серия, хотя они и победили "Вест Хэм". Я думал, они смогут побороться за титул Премьер-Лиги в этом сезоне, но эта цель слегка сошла на нет. И хотя Джексон способен разрывать чужую оборону в концовке матча, я думаю, они смогут стать претендентом на титул, если решат вопрос с позицией нападающего".



"Фанаты "Челси" не отворачиваются от Джексона, потому что видят, что он старается и играет с сердцем. Фанаты уважают его за это, но им нужен игрок типа Дрогба, если они действительно хотят претендовать на большее в лиге", — цитирует Паркера Football.London.