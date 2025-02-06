Хакетт призвал Премьер-Лигу привлекать рефери из-за рубежа

Бывший глава судейского корпуса (PGMOL) Кит Хакетт призвал Премьер-Лигу привлекать лучших рефери из-за рубежа для обслуживания матчей английского первенства.

В этом сезоне судейский корпус успел задействовать 22 различных рефери для обслуживания матчей Премьер-Лиги, включая одного иностранца в лице австралийца Джарреда Джиллетта.



По мнению Хакетта, уровень судейства в Премьер-Лиге оставляет желать сильно лучшего, поэтому Кит предлагает привлекать зарубежных рефери.



"Знаете, в свою эру, когда я был боссом судейского корпуса, я потратил 5 миллионов фунтов на улучшение стандартов судейства. Сейчас на это требуется свыше 33 миллионов фунтов".



"Но это даже не финансовая проблема. В этом списке есть рефери, которых — будь я боссом, но я им не являюсь, потому что я на пенсии — я бы убрал отсюда, потому что они недостаточно хороши. У нас есть только два-три рефери, про которых я бы сказал, что они достаточно хороши".



"Мне грустно это говорить, но я думаю, мы в упадке в плане стандартов судейства. И это вызывает вопрос. У нас лучшая лига в мире. У нас лучшие игроки. Но у нас нет лучших рефери".



"Следовательно настало время нам подумать о том, чтобы импортировать рефери, привозить их на самолете для обслуживания матчей и затем возвращать домой. Думаю, такова наша ситуация в данный момент", — сообщил Хакетт talkSPORT.