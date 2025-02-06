Сборная Англии сыграет на "Сити Граунд" впервые за 84 года

Впервые за 84 последних года сборная Англии сыграет на "Сити Граунд", стадионе "Ноттингем Форест".

Как сообщает The Athletic, FA пригласила сборную Сенегала на родину футбола, чтобы провести товарищеский матч против подопечных Томаса Тухеля после окончания клубного сезона.



Предполагается, что англичане сыграют с Сенегалом 10 июня — через три дня после выездного матча против Андорры в рамках отбора к Чемпионату Мира 2026 года.



Сенегал был среди соперников англичан на предыдущем Чемпионате Мира, и возглавляемая Гаретом Саутгейтом команда тогда отпраздновала победу 3:0 благодаря голам Джордана Хендерсона, Харри Кейна и Букайо Сака.



Предыдущий раз "Сити Граунд" принимал матч сборной Англии в далеком 1941 году — против Уэльса.



Ассоциация осталась под впечатлением от того, как "Форест" организовал матч молодежной сборной Англии U-21 против сверстников из Сербии в октябре 2023 и теперь хочет привезти в Ноттингем взрослую команду.



Добавим, в данный момент "Сити Граунд" вмещает немногим более 30,000 зрителей, однако после окончания следующего сезона "лесники" планируют расширить свой стадион до 40,000 мест.