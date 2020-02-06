"Арсенал" пытался арендовать Морату

"Арсенал" пытался арендовать нападающего Альваро Морату у итальянского "Милана" в зимнее трансферное окно.

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета открыто говорил о своем желании пригласить атакующего игрока в январе после травм Букайо Сака и Габриэля Жезуса.



Достоверно известно, что "Арсенал" сделал предложение о покупке нападающего "Астон Виллы" Олли Уоткинса, услышав в ответ отказ.



По информации The Athletic, "Арсенал" также вел переговоры с представителями Мораты, который имеет опыт выступлений в Премьер-Лиге за "Челси".



"Арсенал" был осведомлен, что "Милан" готов отпустить Морату на остаток сезона, но "канониры" не были до конца уверены насчет 32-летнего испанца, который в итоге достался "Галатасараю".