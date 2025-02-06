Мартинелли получил травму против "Ньюкасла"

Нападающий "Арсенала" Габриэль Мартинелли получил травму задней поверхности бедра в ответном полуфинальном матче Кубка Лиги против "Ньюкасла".

Накануне вечером "Арсенал" потерпел поражение 2:0 на "Сент-Джеймс Парк" и вылетел из Кубка Лиги, причем Мартинелли был вынужденно заменен еще в первом тайме этого матча.



Теперь 23-летний бразилец готовится к углубленному обследованию, рискуя угодить в лазарет вместо поездки с остальной командой в Дубай на тренировочный сбор ввиду окна в календаре.



"Он что-то почувствовал. Думаю, это его задняя поверхность бедра, и ему не было комфортно, чтобы продолжать игру. Поэтому завтра нам нужно провести МРТ-обследовние, чтобы оценить серьезность травмы", — цитирует главного тренера "Арсенала" Микеля Артету Evening Standard.