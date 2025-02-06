Мартинелли получил травму против "Ньюкасла"

Габриэль Мартинелли Нападающий "Арсенала" Габриэль Мартинелли получил травму задней поверхности бедра в ответном полуфинальном матче Кубка Лиги против "Ньюкасла".

Накануне вечером "Арсенал" потерпел поражение 2:0 на "Сент-Джеймс Парк" и вылетел из Кубка Лиги, причем Мартинелли был вынужденно заменен еще в первом тайме этого матча.

Теперь 23-летний бразилец готовится к углубленному обследованию, рискуя угодить в лазарет вместо поездки с остальной командой в Дубай на тренировочный сбор ввиду окна в календаре.

"Он что-то почувствовал. Думаю, это его задняя поверхность бедра, и ему не было комфортно, чтобы продолжать игру. Поэтому завтра нам нужно провести МРТ-обследовние, чтобы оценить серьезность травмы", — цитирует главного тренера "Арсенала" Микеля Артету Evening Standard.


Метки Арсенал, Мартинелли, травмы

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2025 11:00

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  1. high-malvern 06.02.2025 11:01 # high-malvern
    Травма задней поверхности бедра - любимая травма у канониров.

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