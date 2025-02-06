Постекоглу: "Я привел Теля не на шесть месяцев"

Матис Тель Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу выразил уверенность, что его клуб выкупит вингера Матиса Теля у "Баварии" после окончания аренды.

В заключительный день зимнего трансферного окна "Тоттенхэм" арендовал Теля до конца сезона, получив опцию выкупа за 55 миллионов евро (45.8 млн. фунтов) плюс 5 млн. евро в виде бонусов (4.2 млн. фунтов).

Однако обе стороны заранее согласовали условия шестилетнего контракта, и Постекоглу всецело ожидает, что эта сделка будет заключена.

"Приятель, он будет игроком "Тоттенхэма". Думаю, он показал каждому, что будет игроком "Тоттенхэма" через шесть месяцев. Я привел его сюда не на шесть месяцев".

"Думаю, он очень, очень яркий игрок. Когда встречаешь его, то осознаешь, соль огромной верой он обладает как личность. Он верит в себя в то, что может и хочет делать".

"И хотя он все еще молод, физически он готов к испытаниям, которым подвергается атакующий игрок в Бундеслиге, и я думаю, он сможет выдержать Премьер-Лигу".

"Он бомбардир, он может обыгрывать людей, у него есть скорость. Он яркий игрок. Я был бы удивлен, если бы какой-нибудь клуб не был заинтересован в нем".

"Независимо от нашей ситуации, это великолепно для нашего футбольного клуба, что нам удалось его заполучить", — цитирует Постекоглу The Independent.


Метки Бавария, Постекоглу, Тель, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2025 10:00

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  1. wengerrrro 06.02.2025 10:37 # wengerrrro
    чет дофига новостей про посредственного вингера

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  2. darvil 06.02.2025 10:35 # darvil
    мю и челси выражают большую благодарность курятнику, то что спасли их от этого мусора

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