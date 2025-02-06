Постекоглу: "Я привел Теля не на шесть месяцев"

Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу выразил уверенность, что его клуб выкупит вингера Матиса Теля у "Баварии" после окончания аренды.

В заключительный день зимнего трансферного окна "Тоттенхэм" арендовал Теля до конца сезона, получив опцию выкупа за 55 миллионов евро (45.8 млн. фунтов) плюс 5 млн. евро в виде бонусов (4.2 млн. фунтов).



Однако обе стороны заранее согласовали условия шестилетнего контракта, и Постекоглу всецело ожидает, что эта сделка будет заключена.



"Приятель, он будет игроком "Тоттенхэма". Думаю, он показал каждому, что будет игроком "Тоттенхэма" через шесть месяцев. Я привел его сюда не на шесть месяцев".



"Думаю, он очень, очень яркий игрок. Когда встречаешь его, то осознаешь, соль огромной верой он обладает как личность. Он верит в себя в то, что может и хочет делать".



"И хотя он все еще молод, физически он готов к испытаниям, которым подвергается атакующий игрок в Бундеслиге, и я думаю, он сможет выдержать Премьер-Лигу".



"Он бомбардир, он может обыгрывать людей, у него есть скорость. Он яркий игрок. Я был бы удивлен, если бы какой-нибудь клуб не был заинтересован в нем".



"Независимо от нашей ситуации, это великолепно для нашего футбольного клуба, что нам удалось его заполучить", — цитирует Постекоглу The Independent.