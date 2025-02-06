Постекоглу не будет рисковать Ван де Веном против "Ливерпуля"

Микки Ван де Вен и Анге Постекоглу Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что не будет рисковать своим ведущим защитником Микки Ван де Веном в ответном полуфинальном матче Кубка Лиги против "Ливерпуля" в четверг вечером.

Вернувшись в строй после семи недель отсутствия с травмой задней поверхности беда, в прошлый четверг Ван де Вен помог "Тоттенхэму" разгромить "Эльфсборг" в Лиге Европы (3:0).

Однако затем Ван де Вен пропустил победу 0:2 над "Брентфордом" в Премьер-Лиге и на "Энфилд" тоже не поедет. Несмотря на отсутствие Кристиана Ромеро и Раду Дрэгушина, Постекоглу просто не готов рисковать Микки.

"Мне кажется, в случае с Микки и Ромеро мы до некоторой степени должны быть немного консервативны с ними".

"Микки в порядке после матча, но я не думаю, что он чувствует себя готовым к интенсивности уровня Премьер-Лиги. То же самое с Ромеро".

"После потери Раду до конца сезона, что по-настоящему расстраивает его и нас, я не хочу рисковать этими парнями, поэтому я принял свое решение".

"Мы продолжим улучшать их форму с помощью тренировок, чтобы они были абсолютно готовы и избежали каких-либо осложнений", — цитирует Постекоглу The Independent.


Метки Ван де Вен, Постекоглу, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2025 09:00

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  1. gary47 06.02.2025 09:25 # gary47
    Для Шпор главнейший матч сезона, а этот отморозок фактически выкидывает белый флаг! Да я бы на месте Де Вена сам пошел к тренеру и сказал: чувак, это наш шанс на трофей. Я готов ради этого рискнуть здоровьем, поэтому давай заявляй меня на игру!

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  2. tigerpool 06.02.2025 09:23 # tigerpool
    По хорошему должны проходить петушков. Первый матч был каким-то недоразумением в плане игры. Товарищ лысый по любому захочет урвать свой первый трофей в сезоне и выставить боевой состав с атакующим футболом.

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