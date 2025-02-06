Постекоглу не будет рисковать Ван де Веном против "Ливерпуля"

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что не будет рисковать своим ведущим защитником Микки Ван де Веном в ответном полуфинальном матче Кубка Лиги против "Ливерпуля" в четверг вечером.

Вернувшись в строй после семи недель отсутствия с травмой задней поверхности беда, в прошлый четверг Ван де Вен помог "Тоттенхэму" разгромить "Эльфсборг" в Лиге Европы (3:0).



Однако затем Ван де Вен пропустил победу 0:2 над "Брентфордом" в Премьер-Лиге и на "Энфилд" тоже не поедет. Несмотря на отсутствие Кристиана Ромеро и Раду Дрэгушина, Постекоглу просто не готов рисковать Микки.



"Мне кажется, в случае с Микки и Ромеро мы до некоторой степени должны быть немного консервативны с ними".



"Микки в порядке после матча, но я не думаю, что он чувствует себя готовым к интенсивности уровня Премьер-Лиги. То же самое с Ромеро".



"После потери Раду до конца сезона, что по-настоящему расстраивает его и нас, я не хочу рисковать этими парнями, поэтому я принял свое решение".



"Мы продолжим улучшать их форму с помощью тренировок, чтобы они были абсолютно готовы и избежали каких-либо осложнений", — цитирует Постекоглу The Independent.