Лемина сменил "Вулверхэмптон" на "Галатасарай"

Полузащитник "Вулверхэмптона" Марио Лемина перешел в турецкий "Галатасарай" за 2 миллиона фунтов.

Лемина выступал за "Вулверхэмптон" после своего перехода из "Ниццы" за 9.7 млн. фунтов в январе 2023. За два года на "Молинью" Марио сыграл 77 матчей и забил шесть голов.



31-летний габонец был капитаном "волков" в первой половине сезона, но в декабре лишился повязки, что стало следствием его безобразного поведения после поражения 2:1 от "Вест Хэма".



Последний раз Лемина играл за "Вулверхэмптон" еще 6 января. Марио впал в немилость к новому главному тренеру "волков" Витору Перейре и был вынужден вернуться в "Галатасарай", за который он провел сезон 2019/20 на правах аренды из "Саутгемптона".



Как сообщает BBC, Лемина заключил с "Галатасараем" 18-месячный контракт с опцией продления на год и будет получать в Стамбуле 48,000 фунтов в неделю.