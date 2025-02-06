"Челси" пытался перехватить Теля

"Челси" предпринял неудачную попытку увести вингера Матиса Теля из под носа у "Тоттенхэма".

В заключительный день зимнего трансферного окна "Тоттенхэм" взял Теля в аренду у "Баварии" до конца сезона с опцией выкупа.



Теля также сватали в "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", а L'Equipe утверждает, что еще одним претендентом на 19-летнего француза был "Челси".



Главный тренер "Челси" Энцо Мареска хотел обзавестись заменой для Жоау Фелиша, который был отправлен в аренду в "Милан", и "синие" обратились к Телю, когда тот уже находился в аэропорту и готовился вылететь в Лондон.



Однако "Челси" обратился слишком поздно. "Синим" было сказано, что Тель уже принял свое решение и хочет присоединиться к "Тоттенхэму".