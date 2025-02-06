"Ньюкасл" снова победил "Арсенал" и вышел в финал Кубка Лиги

Повторно переиграв "Арсенал" со счетом 2:0, "Ньюкасл" вышел в финал Кубка Лиги.

Относительно поражения 1:2 от "Фулхэма" в Премьер-Лиге на выходных в стартовый состав "сорок" вернулись Свен Ботман и Киран Триппьер, заменив Жоэлинтона и Тино Ливраменто.



Главный тренер "канонирам" Микель Артета доверился тем же 11 игрокам, что начинали победный матч против "Манчестер Сити" (5:1).



Уже на четвертой минуте мяч побывал в воротах гостей. Энтони Гордон из центрального круга отправил в порыв Александера Исака, который вошел в штрафную по правому краю и сильным ударом поразил цель, однако гол не был засчитан из-за офсайда.



"Ньюкасл" продолжил неистово давить, но "Арсенал" выдержал этот натиск и даже огрызнулся опасным моментом на 19-й минуте, когда Мартин Эдегор ударом из пределов штрафной облизнул штангу со внешней стороны.



Буквально в следующем игровом эпизоде после промаха Эдегора "сороки" создали свой момент и открыли счет. Исак нанес удар с границы штрафной в штангу, а Джейкоб Мерфи сыграл на добивании — 1:0.



В остатке первого тайма "канониры" много владели мячом, но моментов создали мизер. Вдобавок их соперник всегда был готов умчаться в контратаку.



Второй тайм начался с того, что Гордон обокрал зазевавшегося Вильяма Салиба и просто не попал по пустым воротам.



Однако уже на 52-й минуте Гордон исправился. Давид Райя отдал передачу в борьбу, а мяч отскочил к Энтони, который поразил нижний угол ворот — 2:0.



В остатке матча "Арсенал" почти безраздельно владел мячом, подал уйму угловых, но не только не создал опасных моментов, но и в створ даже не бил. "Ньюкасл" уверенно довел дело до победы.



Кажется, "Арсеналу" банально не хватило сил — физических и моральных — после разгрома в "Сити" тремя днями ранее. "Ньюкасл" вышел чистым победителем из этого двухматчевого противостояния.



"Ньюкасл" — "Арсенал" — 2:0 (1:0) по сумме двух матчей — 4:0



Голы: Мерфи 19, Гордон 52.



"Ньюкасл": Дубравка, Берн, Триппьер, Шер, Ботман (Крафт 80), Холл, Гимараэс (Майли 90), Тонали (Лонгстафф 87), Исак (Уилсон 87), Гордон, Мерфи (Уиллок 87).



"Арсенал": Райя, Тимбер (Калафьори 78), Салиба, Габриэль, Льюис-Скелли, Партей (Жоржиньо 78), Райс, Эдегор (Стерлинг 61), Мартинелли (Нванери 37), Хаверц, Троссард (Мерино 61).



Предупреждения: Гимараэс, Шер — Хаверц, Салиба.