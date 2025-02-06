"Ньюкасл" снова победил "Арсенал" и вышел в финал Кубка Лиги
Повторно переиграв "Арсенал" со счетом 2:0, "Ньюкасл" вышел в финал Кубка Лиги.
Относительно поражения 1:2 от "Фулхэма" в Премьер-Лиге на выходных в стартовый состав "сорок" вернулись Свен Ботман и Киран Триппьер, заменив Жоэлинтона и Тино Ливраменто.
Главный тренер "канонирам" Микель Артета доверился тем же 11 игрокам, что начинали победный матч против "Манчестер Сити" (5:1).
Уже на четвертой минуте мяч побывал в воротах гостей. Энтони Гордон из центрального круга отправил в порыв Александера Исака, который вошел в штрафную по правому краю и сильным ударом поразил цель, однако гол не был засчитан из-за офсайда.
"Ньюкасл" продолжил неистово давить, но "Арсенал" выдержал этот натиск и даже огрызнулся опасным моментом на 19-й минуте, когда Мартин Эдегор ударом из пределов штрафной облизнул штангу со внешней стороны.
Буквально в следующем игровом эпизоде после промаха Эдегора "сороки" создали свой момент и открыли счет. Исак нанес удар с границы штрафной в штангу, а Джейкоб Мерфи сыграл на добивании — 1:0.
В остатке первого тайма "канониры" много владели мячом, но моментов создали мизер. Вдобавок их соперник всегда был готов умчаться в контратаку.
Второй тайм начался с того, что Гордон обокрал зазевавшегося Вильяма Салиба и просто не попал по пустым воротам.
Однако уже на 52-й минуте Гордон исправился. Давид Райя отдал передачу в борьбу, а мяч отскочил к Энтони, который поразил нижний угол ворот — 2:0.
В остатке матча "Арсенал" почти безраздельно владел мячом, подал уйму угловых, но не только не создал опасных моментов, но и в створ даже не бил. "Ньюкасл" уверенно довел дело до победы.
Кажется, "Арсеналу" банально не хватило сил — физических и моральных — после разгрома в "Сити" тремя днями ранее. "Ньюкасл" вышел чистым победителем из этого двухматчевого противостояния.
"Ньюкасл" — "Арсенал" — 2:0 (1:0) по сумме двух матчей — 4:0
Голы: Мерфи 19, Гордон 52.
"Ньюкасл": Дубравка, Берн, Триппьер, Шер, Ботман (Крафт 80), Холл, Гимараэс (Майли 90), Тонали (Лонгстафф 87), Исак (Уилсон 87), Гордон, Мерфи (Уиллок 87).
"Арсенал": Райя, Тимбер (Калафьори 78), Салиба, Габриэль, Льюис-Скелли, Партей (Жоржиньо 78), Райс, Эдегор (Стерлинг 61), Мартинелли (Нванери 37), Хаверц, Троссард (Мерино 61).
Предупреждения: Гимараэс, Шер — Хаверц, Салиба.
06.02.2025 00:55
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Последние комментарии:
Хорошо играть в футбол важнее, чем выигрывать трофеи. Но это не точно
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членсидоры делают разницу. это вам не кьезы))
Тэмми Абрахам, арендованный у «Ромы», выбил римлян из Кубка Италии – а Жоау Феликс забил в дебютном матче за клуб
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Там фелиш уже за милан забивает.
Удачи ему, вцелом.
Мож продадим еще за гуд цену, дабы отбить трансфер
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если б сосач выбрал уехать в штаты, а не разваливать совок
https://www.instagram.com/reel/DE_wy8itv_t
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Вот это напор! Жаль, что во втором тайме сели низко, можно было бы забить еще парочку. Арс - с бестрофейным сезоном!
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А с гордоном челси прое6ался.
Обидно что не оформили летом 22го.
Уже постфактум ясно, что этот двужильный тип идеально вписался бы. В итоге купили мудрика( профиль схожий, но качество нет. Особый респект за игру на комарду и на оборону гордону. Трудяга, этим и подкупает. Мож еще будет шанс его взять...
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sausage 11.01.2024 18:42 #
sausage
Норм сосёшь. Админ трёт комменты с политотой, я не сдаюсь и продолжаю их писать. Но ты называешь это терпильством, в то время, как сам послушно взял хуй админа в рот и в одночасье превратился в футбольного эксперта)
Источник: http://fapl.ru/posts/105152/?c=1
sausage 05.02.2025 22:39 #
sausage
А чего михайло, или кто там на админе, не банит никого? Те его тупые потуги банить за политоту, это чё было вообще? У него месячные только раз в году что ли?
Источник: http://fapl.ru/posts/112864/?c=1
Что с бабусей случилось? Почему она из ярого оппозиционера стала охраняльщицой? Одмен её раздеанонин, лично приехал в её ебеня и оттрахал в сраката? Почему она взяла в рот хуй? Есть лучше объяснения?
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Мартин Эдегор ударом из пределов штрафной облизнул штангу со внешней стороны стопы.
Источник: http://fapl.ru/posts/112882/
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Игроки оказались не готовы к такому напору касла. В первом матче Арсенал хотя бы играл лучше, а тут и по игре и по результату игра слита.
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Отджобаны по гланды.
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Красиво Касл подорвал сракотан срайсику.
А все потому что срайсик осознал в какую он бестрофейную помойку перешел.
С очередным трофеем пидраликов. Вы на это заслужили. Аахах
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Можно сострелоточить все силы на ЛЧ.
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